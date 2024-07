Parigi 2024, l’atleta paraplegico Kevin Piette porta la fiamma olimpica grazie a un esoscheletro – Il video

C’è anche Kevin Piette, rimasto paraplegico undici anni fa in seguito a un incidente, tra gli atleti che hanno portato la fiamma olimpica dei Giochi di Parigi 2024. Il 36enne ha potuto camminare grazie a un esoscheletro, diventando il primo di sempre a utilizzare una tecnologia simile per portare la fiamma olimpica. Sul sito di Parigi 2024, Piette viene descritto come «l’incarnazione dell’impegno sportivo, del desiderio di una società più inclusiva e dello spirito imprenditoriale e innovativo, con un’energia contagiosa». Nonostante l’incidente che lo ha lasciato paraplegico undici anni fa, il 36enne non ha gettato la spugna, continuando a giocare a tennis come para-atleta e diventando un “pilota” di esoscheletro per un’azienda che sviluppa un dispositivo robotico per camminare.

Leggi anche: