L’Agcom sanziona la Rai per le sneaker di John Travolta a Sanremo: «Fu pubblicità occulta»

Costerà caro alla Rai il breve e imbarazzante sketch con John Travolta nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. L’Agcom ha accolto il ricorso che presentò il Codacons dopo il siparietto che vide protagonista l’attore hollywoodiano fare il ballo del qua qua con Amadeus e Fiorello. «La Commissione per i servizi e i prodotti dell’Agcom ha approvato una sanzione di euro 206.580,00, pari a venti volte il minimo edittale, alla Rai per la violazione delle disposizioni relative alla corretta segnalazione dei messaggi pubblicitari durante la 74esima edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo», fa sapere l’Autorità. Durante la breve apparizione di Travolta nella seconda serata di Sanremo 2024 fu molto criticata l’ospitata dell’attore, sia per la durata sia per cosa gli venne richiesto di fare, a fronte di un cachet che si immaginava importante. Ma il giorno dopo le polemiche si spostarono sulle inquadrature che immortalarono le sneaker bianche ai piedi dell’attore, con il logo non oscurato e con la ditta che festeggiava il boom di vendite. «L’esposizione del prodotto è avvenuta nel corso del principale programma televisivo della Rai in termini di audience e durante l’esibizione di un ospite di chiara fama internazionale, con notevoli effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori», scrive ancora Agcom, «nel determinare la sanzione l’Autorità ha tenuto conto della reiterazione della condotta da parte della Rai, già sanzionata per episodi di pubblicità occulta nel corso della passata edizione del Festival di Sanremo».

