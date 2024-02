John Travolta, il ballo cringe del Qua Qua (senza liberatoria) e quelle scarpe «sponsorizzate per pagare il cachet della star» a Sanremo

Rischia di non esser solo un problema di critica al copione l’ospitata di John Travolta alla seconda serata del Festival di Sanremo 2024. Mentre faceva, spaesato, il ballo del quaqua con Amadeus e Fiorello si parla del cachet offerto dello sponsor per la star di Hollywood. Le sneakers bianche indossate dal famoso attore americano sono di U-Power e in prima fila proprio al teatro Ariston c’era ieri proprio il presidente Franco Uzzeni. Sui social dell’azienda sono stati ricondivise tutte le inquadrature sulle scarpe bianche della star e, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, si dice che Travolta sia stato pagato un milione di euro per l’ospitata (non dalla Rai, ma dall’azienda stessa). Ecco perché spesso la regia avrebbe indugiato sui piedi della star. Polemiche che saranno chiarite, forse in conferenza stampa. Mentre piovono le critiche sul ballo scelto per onorare il protagonista di Grease. Non solo, secondo quanto apprende Repubblica, Travolta non ha firmato la liberatoria che consente la diffusione del video. Quindi il ballo del qua qua non lo rivedremo più.

Le scuse di Amadeus e Fiorello (ma nessuna menzione sulle scarpe)

Per il conduttore e Fiorello quella di Travolta è stata «una delle gag più terrificanti della storia della tv!». Ci scherza sopra il duo, durante la diretta di stamane di Viva Rai2! Viva Sanremo!. Lo showman, ammettendo la gag non riuscitissima, ha ironizzato: «Oggi secondo allarme bomba al Festival: sarebbe stata cosa buona e utile se ci fosse stato prima del ballo del qua qua». «Amadeus fa codice 01 e io mi prendo gli insulti. Io mentre la facevo già avevo previsto tutto. Travolta non vorrà tornare più in Italia».

