Perché non dovete chiamate il numero 3341051030 se trovate un cane abbandonato

«Se vedete un cane abbandonato contattate questi numeri». Un messaggio nobile, che soprattutto in estate si diffonde molto rapidamente. Solo che i due numeri indicati sono sbagliati o inattivi e quindi rischia di generare confusione.

Per chi ha fretta:

Sui social rimbalza un messaggio che invita a contattare due numeri di telefono in caso si vedano cani abbandonati.

Il messaggio circola da anni.

I numeri di telefono sono inattivi o sbagliati.

Per segnalare un animale abbandonato si possono chiamare la polizia, i vigili del fuoco o i carabinieri.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica (qui e qui altri esempi). Nella descrizione si legge:

Se in autostrada notate un cane abbandonato non dovete fare altro che inviare un sms specificando località, ora di avvistamento, razza (se possibile) e direzione di marcia al 3341051030. 1000 volontari sono pronti ad intervenire in tutta Italia fino al 4 settembre, non è difficile… Esiste inoltre anche un altro numero attivo 24 h su 24 dal 1 luglio al 31 agosto ed è 800137079. UN COPIA INCOLLA È DOVEROSO. GRAZIE A CHI LO FARÀ.

Il messaggio circola invariato da diversi anni, tanto che si possono trovare post identici a quello oggetto di verifica risalenti a periodi passati. Di seguito ne vediamo uno del 2022. Dello stesso è anche l’articolo de La Stampa, mentre quello dei colleghi di Facta è del 2021. Entrambi spiegano che il messaggio è una catena di Sant’Antonio contenente informazioni false e obsolete.

Per rendersi conto personalmente che il messaggio, nonostante le buone intenzioni, non assolve ad alcuna utilità, basta telefonare ai due numeri. Il primo risulta inesistente. E lo è da almeno 10 anni, secondo quanto riporta Facta spiegando che era stato istituito dall’Ente Nazionale Protezione Animali nel 2013, contro l’abbandono dei cani, in una iniziativa nota come «Pronto Fido». Il secondo numero, invece, metterà chi chiama in comunicazione con il call center di WebX, società americana che sviluppa e commercializza applicazioni di webinar e di teleconferenza.

Chi chiamare se si vede un animale abbandonato

Chiarito ciò, quando si trova un cane abbandonato in strada si possono contattare la Polizia di Stato (113), i Vigili del fuoco (115), o i Carabinieri (112).

Conclusioni

Un messaggio molto diffuso invita a contattare due numeri in caso si vedano animali abbandonati. I recapiti indicati non sono corretti. Quelli da contattare veramente sono la Polizia di Stato (113), i Vigili del fuoco (115), o i Carabinieri (112).

