Roma, 81enne uccisa da un proiettile per strada. Fermate due persone per l’omicidio di Caterina Ciurleo

A distanza di mesi sono stati individuate due persone ritenute responsabili della morte di Caterina Ciurleo, 81enne, nel pomeriggio del 23 maggio, mentre era all’interno dell’auto di una sua amica, fu colpita da un proiettile calibro 9 esploso dagli occupanti di una Fiat 500 rossa, contromano, sul GRA. Sono stati arrestati due giovani: un 24enne di origini romene e un 23enne di origini peruviane. L’anziana, dopo esser stata colpita, morì al Policlinico Tor Vergata la mattina successiva. L’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile aveva da subito fatto emergere che la vittima non era il reale bersaglio dell’agguato, in quanto i colpi, almeno 5 calibro 9, erano stati esplosi in direzione di un’altra macchina che si trovava sulla medesima carreggiata percorsa dalla vittima. Grazie alle immagini fornite dai sistemi di videosorveglianza della zona, è stato possibile raccogliere gravi indizi e gli occupanti della Fiat 500 rossa dalla quale erano stati esplosi i proiettili.

