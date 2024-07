Barack e Michelle Obama con Kamala Harris, arriva l’endorsement: «Faremo di tutto per farti vincere» – Il video

Barack Obama e la moglie Michelle hanno appoggiato la candidatura di Kamala Harris alle presidenziali statunitensi. L’annuncio dell’endorsement da parte dell’ex presidente e della first lady, uno dei più attesi tra le fila dei democratici, è arrivato tramite un video pubblicato sui social. «Michelle e io non potremmo essere più orgogliosi di sostenerti e di fare tutto il possibile per farti vincere queste elezioni e arrivare allo Studio Ovale», dice l’ex inquilino della Casa Bianca in una telefonata a Harris. «Non posso fare questa telefonata senza dire alla mia ragazza, Kamala, che sono orgogliosa di te. Sarà davvero un evento storico», aggiunge Michelle.

Il video dell’endorsement degli Obama a Kamala Harris

Nel filmato pubblicato sui social si vede la reazione di Kamala Harris alla chiamata degli Obama: «Michelle, Barack, questo significa così tanto per me. Io e Doug non vediamo l’ora di compiere questa impresa con voi due e di uscire, di essere in viaggio», dice la vicepresidente Usa, che dopo il passo indietro di Joe Biden sarà incoronata con ogni probabilità come candidata ufficiale del Partito Democratico alle elezioni presidenziali di novembre. «Voglio solo dirvi – aggiunge Kamala Harris – che le parole che avete detto e l’amicizia che ci avete dato in tutti questi anni significano più di quanto io possa esprimere, quindi grazie a entrambi. Significa così tanto. Ci divertiremo anche questa volta, non è vero?»

