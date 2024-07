Si rompe il pullman a Parigi prima delle gare, la squadra canadese di skate risolve da sola – Il video

La corsa per raggiungere «La Concorde» è stata inutile però, visto che la pioggia ha reso impraticabile l’impianto nel parco urbano parigino almeno per oggi

Imprevisto nel primo giorno di gare delle Olimpiadi per la squadra canadese di street skateboarding, che è rimasta bloccata nel traffico di Parigi dopo che il loro pullman si è rotto. Quando è stato chiaro che per il mezzo non c’era più nulla da fare, Matt Berger e compagni non si sono dati per vinti. La soluzione in fondo era proprio a portata di mano: i canadesi hanno preso i loro skate e si sono messi in viaggio per raggiungere il campo di gara.

La gare di skate maschile rinviate per la pioggia

Peccato però che le prime sfide previste per oggi 27 luglio siano state rinviate al 29. Colpa della pioggia, che si sta ancora abbattendo sulla capitale francese. I vertici della World Skate hanno dichiarato impraticabile per oggi «La Concorde», il parco urbano di Parigi in cui hanno sede le gare di skateboarding. Dovrebbe andare meglio domani 30 luglio, quando sono previste le prime gare per il torneo femminile.

