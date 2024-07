Delusione azzurra, eliminata la portabandiera delle Olimpiadi 2024 Arianna Errigo: «La stoccata era mia, ha sbagliato l’arbitro» – Il video

La 36enne si ferma ai quarti nel fioretto femminile, come Martina Favaretto. In semifinale l’altra italiana Alice Volpi

Finisce ai quarti di finale il cammino alle Olimpiadi di Parigi 2024 di Arianna Errigo, portabandiera azzurra ai Giochi insieme all’altista Gianmarco Tamberi. La 36enne perde all’ultima stoccata nel fioretto femminile contro l’americana Lauren Scruggs: 15-14, dopo un incontro intero a rincorrere. Errigo era riuscita a recuperare tree volte un pesante passivo, sotto 8-2, 11-7 e poi 14-11, riuscendo a infilare tre stoccate di file per riportarsi in parità e giocarsi tutto all’ultimo assalto. Ma il punto viene assegnato alla statunitense, che andrà in semifinale. Una grande delusione per Errigo, che a fine gara ha faticato a trattenere le lacrime e la delusione. «La stoccata era mia. Perdere per un errore arbitrale dispiace, anche se fa parte del mio sport. Però forse ho sbagliato io, prima, a farla arrivare fino al 14-14», ha detto a bordo pedana contestando la decisione arbitrale insieme al suo staff, «essere qui con la mia famiglia è una bella esperienza ma non posso nascondere che non era questo il risultato che volevo».

Olimpiadi 2024, l’ultima stoccata di Errigo

La fiorettista azzurra ha provato poi a scrollarsi di dosso un po’ di amarezza: «Sono portabandiera e ho una famiglia stupenda: sì, sono dispiaciuta ma non posso essere triste. Arrivare qui non è stata una passeggiata di salute. Certo, mi dispiace, ma non sarei un’atleta e una persona migliore con una medaglia d’oro: quindi sono felice». Nel fioretto femminile le speranze dell’Italia rimangono appese al percorso di Alice Volpi, l’unica azzurra a conquistare la finale. La poliziotta toscana si è imposta ai quarti sulla tedesca Anne Sauer con il punteggio di 15-12, mentre Martina Favaretto è uscita battuta dalla canadese Eleanor Harvey 15-14 ai quarti. Nella spada maschile è stato eliminato anche l’ultimo italiano rimasto in gara. Dopo le eliminazioni di Andrea Santarelli e Davide Di Veroli, negli ottavi Vismara aveva sconfitto il kazako Alimzhanov per 14-13, per poi uscire sconfitto nell’incontro con l’ungherese Andrasf 15-13.

Leggi anche: