Olimpiadi 2024, è di Nicolò Martinenghi il primo oro dell’Italia a Parigi – Il video della gara

Grandissima vittoria di Nicolò Martinenghi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il nuotatore azzurro conquista il primo oro olimpico per l’Italia e lo fa con un’ottima gara nei 100 rana, chiusa in 59″03, piazzandosi davanti a Nic Fink degli Stati Uniti e Adam Peaty della Gran Bretagna che conquistano l’argento ex aequo in 59″05. Il medagliere azzurro sale quindi a sei metalli, con 2 argenti, 3 bronzi e l’oro di Martinenghi. Il 24enne di Varese è campione mondiale di Budapest 2022 e vicecampione mondiale a Fukuoka nel 2023 nella stessa specialità e a Tokyo 2020 aveva conquistato due bronzi, nei 100 rana e nella 4×100 misti. «Non so cosa dire, sono senza parole, se non che ancora una volta ho dimostrato che non conta il tempo ma saper cogliere l’attimo», ha detto a fine gara ancora emozionato, «il tempo non è dei migliori, ma a me interessa solo essere sul quel podio e sentire l’inno italiano, anche se non lo canto, non per menefreghismo, ma per scaramanzia. Questa medaglia è per tutti quelli che mi vogliono bene, la mia famiglia, la mia ragazza. Mi mancava solo l’oro olimpico. Cosa ho pensato durante la gara? Niente, solo a stare davanti».

