Rubati due trattori a Renato Brunetta, blitz dei ladri nella sua azienda agricola: il danno prima della vendemmia

A Renato Brunetta sono stati rubati due trattori. Un danno da circa 20 mila euro per l’ex ministro, titolare di un’azienda agricola in provincia di Roma. L’allarme è scattato all’alba di giovedì scorso nell’azienda agricola Capizucchi, marchio Mater Divini Amoris, di proprietà proprio dell’attuale capo del Cnel. Come riporta il Messaggero, i ladri si sono introdotti nella notta all’interno dell’azienda agricola. Senza particolari ostacoli, hanno trovato i due trattori e altri attrezzi. I mezzi erano stati parcheggiati una zona esterna, comunque all’interno del terreno agricolo che però non ha recinzioni. Così i ladri sono riusciti a scappare in aperta campagna tra gli uliveti e vigneti dell’Ardeatino.

I vini di Brunetta

Brunetta aveva comprato il primo terreno nel 2013 a borgo Capizucchi, lungo la via Ardeatina. Oggi l’azienda conta circa 40 ettari coltivati a uva da vino. Nel 2023 la produzione è stata di 200 mila bottiglie della Capizucchi con l’etichetta Mater Divini Amoris, da cui prende ispirazione anche il logo per la vicinanza al santuario del Divino Amore.

Le indagini

Il sospetto degli inquirenti è che il furto sia stato opera di una banda ben organizzata. I ladri avrebbero studiato nei giorni precedenti i movimenti degli operai e gli orari di lavoro nell’azienda. Prima del colpo, la banda avrebbe saputo quando i mezzi sarebbero stati lasciati e dove, fino a individuare le vie di fuga ideali.

