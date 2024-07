Crollo di Scampia, nessun hotel vuole ospitare gli sfollati

Il Comune di Napoli ha tentato diverse strade per trovare una sistemazione temporanea per le famiglie sfollate a causa del crollo del ballatoio dello scorso lunedì 22 luglio alla Vela Celeste di Scampia. Ma, al momento, non ci sono strutture alberghiere disponibili a ospitarle, riferisce la Repubblica. Nel frattempo, il sindaco Gaetano Manfredi ha scritto alla Curia e ai sindaci dell’area metropolitana per verificare la disponibilità di istituti religiosi a ospitare gli sfollati. Intanto oggi alle 10.30 si terranno i funerali delle tre vittime in piazza Giovanni Paolo II a Scampia. Nel crollo hanno perso la vita Roberto Abbruzzo di 29 anni, Margherita Della Ragione di 35 anni e Patrizia Della Ragione di 53 anni. Nei giorni scorsi il Comune ha annunciato il lutto cittadino per il giorno dei funerali e le bandiere a mezz’asta negli edifici comunali.

La disperata ricerca del comune

Il Comune, secondo una delibera attiva, è pronto a versare un contributo alle famiglie per gli affitti, con cifre che vanno dai 400 ai 900 euro al mese, a seconda del numero dei componenti della famiglia. Tuttavia, finora non ci sono state risposte positive dalle strutture ricettive. Ma c’è chi, come Agostino Ingenito, presidente di Abbac (associazione di B&B e case vacanze della rete extralberghiera), ha rilanciato la richiesta del Comune di fornire un elenco di proprietari o gestori disponibili a dare in locazione transitoria gli immobili. La situazione è urgente anche perché la facoltà di Scampia, attualmente utilizzata come rifugio temporaneo, deve essere liberata entro metà agosto per la ripresa dei corsi. E il Comune non dispone di prefabbricati per ospitare le famiglie, una soluzione che era stata inizialmente prevista ma poi scartata per timore che gli alloggi temporanei venissero occupati a tempo indeterminato, come avvenuto in passato.

L’inchiesta

La Procura, intanto, sta indagando sulla tragedia dello scorso 22 luglio, con ipotesi di reato di crollo colposo e omicidio colposo. La Vela Celeste era in stato di degrado da tempo, e c’era già un ordine di sgombero firmato dall’ex sindaco Luigi de Magistris nel 2015, mai eseguito.

