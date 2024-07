Thomas Ceccon è oro nei 100 dorso alle Olimpiadi di Parigi 2024

Non è riuscita l’impresa a Benedetta Pilato nei 100 rana, che è rimasta giù dal podio per 1 solo centesimo

Thomas Ceccon ha vinto l’oro nei 100 dorso alle Olimpiadi di Parigi 2024, il secondo per l’Italia in questa edizione. Il 23enne vicentino ha chiuso la gara in 52″, davanti al cinese Xu e allo statunitense Murphy, con una progressione che nella seconda vasca non ha lasciato scampo agli avversari. L’azzurro, che aveva vinto la sua semifinale in 52″58, ai Giochi di Tokyo 2020 ha vinto una medaglia d’argento e una di bronzo nelle staffette 4x100m stile libero e 4x100m misti. È il detentore del primato mondiale nei 100 dorso, ottenuto durante i mondiali a Budapest 2022, mentre nel 2023 a Fukuoka ha vinto l’oro nei 50 metri delfino. A Parigi ha vinto anche un bronzo nella staffetta 4×100 stile libero. «Questa finale l’ho preparata in ogni minimo dettaglio. Sono tanto felice e molto emozionato. Ci vediamo dopo così provo a spiegare meglio qualcosa», ha detto a bordo vasca dopo la gara, ancora frastornato.

Olimpiadi 2024, i 100 rana di Benedetta Pilato

Non è riuscita nell’impresa Benedetta Pilato ed è rimasta giù dal podio nei 100 rana a Parigi 2024 solo per 1 centesimo. La 19enne tarantina in carriera ha vinto l’oro nei 100 metri e l’argento nei 50 rana ai mondiali di Budapest 2022, e quattro ori europei, diventando la più giovane azzurra esordiente a un campionato mondiale – a Gwangju in Corea del Sud nel 2019 – battendo il record anagrafico di Federica Pellegrini. Riuscì a ottenere il pass olimpico per Tokyo 2020, ma si qualificò alle semifinali dei 100 m rana venendo squalificata per una gambata irregolare.

