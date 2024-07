Roma-Napoli, nuovo guasto sull’Alta velocità: ritardi fino a 100 minuti e caos nelle stazioni

È un luglio nero quello dei pendolari abituali, i villeggianti nostrani e i turisti stranieri costretti a spostarsi in treno. Un nuovo guasto sulla tratta di Alta Velocità tra Roma e Napoli sta causando un accumulo di ritardi per numerosi treni, fino a 100 minuti, e diversi disagi nelle stazioni. La circolazione è rallentata dalle ore 15.45 per un problema tra Labico e Anagni, soprattutto per i convogli in direzione Napoli. «I treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Roma e Napoli via Formia o via Cassino e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti», scrive Trenitalia in un comunicato con un aggiornamento sulla situazione alle 19, «in corso l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria». Tra i passeggeri incollati ai tabelloni anche l’ex segretario del Partito democratico Pier Luigi Bersani che ha condiviso un’immagine e un messaggio rivolto a Matteo Salvini: «Nella totale inconsapevolezza del ministro dei Trasporti, in Italia si stanno svolgendo le Olimpiadi del Viaggiatore. Lo aspettiamo per le premiazioni». Ma è solo l’ultimo episodio in un mese dedicato agli spostamenti per le vacanze estive. Un’indagine del Codacons rileva che tra il 16 e il 25 luglio si sono verificati 74 casi di disservizi, legati per la maggior parte a problemi tecnici ai treni o alla linea elettrica. Ci sono stati anche casi di furti di rame o di presenza di persone non autorizzate sui binari. La tratta più colpita dai rallentamenti è stata la linea Alta Velocità Roma-Firenze, che nel periodo considerato conta 11 episodi di problemi ai treni o alla rete, in media poco più di uno al giorno.

