In bikini sulle moto d’acqua della polizia per un selfie, le immagini finiscono sui social: il caso a Chioggia – Il video

Tre donne in costume sono salite su una delle moto d’acqua della polizia di Chioggia per scattarsi selfie in mare e registrare video. È quanto accaduto sulla spiaggia di Punta Canna a Sottomarina lo scorso weekend. La scena, che è stata ripresa da alcuni dei presenti, è avvenuta mentre i due mezzi erano ormeggiati a pochi metri dalla riva, sotto la supervisione degli agenti presenti. Le moto d’acqua della polizia, dotate anche di barella, sono parte del servizio di sicurezza messo in campo dalla questura di Venezia per la protezione dei bagnanti durante la stagione estiva. Tuttavia, non è chiaro se l’iniziativa di salire a bordo sia partita dalle bagnanti o dagli stessi poliziotti.

Informata la questura

Le tre donne si sono riprese a bordo del mezzo, con una di loro sdraiata a pancia in giù sulla barella sul retro della moto d’acqua. L’agente di polizia presente è apparso ben disposto, arrivando anche a posare con le donne. La questura di Venezia, fa sapere Il Gazzettino, è stata informata di quanto accaduto. L’episodio ricorda un precedente che fece particolarmente scalpore durante l’estate del 2019, quando il figlio sedicenne dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini fu ripreso a bordo di una moto d’acqua della polizia di Stato sulla spiaggia di Milano Marittima, nel Ravennate. Anche in quel caso, la vicenda suscitò grande clamore mediatico e polemiche.

