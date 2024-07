Meloni racconta le cene con i leader cinesi: «Spaghetti, quelli in brodo…». E mima il gesto con la mano – Il video

«Ho fatto almeno due cene, una con il primo ministro e una con il presidente Xi Jinping. Sicuramente ieri c’era un salmone che era molto, molto buono e devo dire che anche qui ci sarebbe molto da discutere sulla tradizione culinaria tra le nostre due nazioni». Sono le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sollecitata in un punto stampa su come abbia mangiato nella sua missione a Pechino e su quale sia stato il suo piatto preferito. Con una certa curiosità, ha affermato: «Loro hanno la tradizione di mangiare piccole porzioni ma di diversi piatti». Tuttavia, poco dopo è apparsa visibilmente in difficoltà: «Poi ci sono anche gli spaghetti… quelli col brodo», ha aggiunto, mimando con la mano il gesto della forchetta. Probabilmente, la premier si riferiva ai noodles, ovvero ai classici “spaghetti” cinesi, che si presentatno con una forma che si avvicina ai nostri vermicelli. E che, solitamente, si mangiano con le bachette. Nel corso del vertice a Pechino sono state definite una serie intese, da quella sull’auto elettrica al, più in generale, Memorandum di collaborazione industriale.

