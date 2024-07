È morta Erica Ash, l’attrice di Scary Movie aveva un cancro al seno

Oltre al suo ruolo in Scary Movie 5, l’attrice ha recitato in Kristy (2014), Uncle Drew (2018), e il suo ultimo impegno cinematografico è stato in Un fantasma in casa (2023)

È morta Erica Ash, l’attrice nota per il ruolo di Kendra Brooks in Scary Movie 5, il quinto capitolo della popolare serie comica, uscito nel 2013. «Siamo profondamente addolorati nell’annunciare la scomparsa della nostra amata figlia, sorella e amica Erica Chantal Ash (1977-2024). Dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro, si è spenta serenamente circondata dai suoi cari», ha dichiarato la madre della donna, Diann Ash. Originaria di Orlando, Florida, l’attrice aveva appena 46 anni, ma ha perso la sua lunga battaglia contro il cancro al seno.

Film e serie dell’attrice

Nel corso della sua carriera, Ash ha partecipato a numerosi progetti cinematografici e televisivi. Oltre al suo ruolo in Scary Movie 5, l’attrice ha recitato in Kristy (2014), Uncle Drew (2018), e il suo ultimo impegno cinematografico è stato in Un fantasma in casa (2023), diretto da Christopher Landon. L’attrice ha anche lasciato un’impronta significativa nel panorama televisivo, con ruoli in alcune serie come Survivor’s Remorse, andata in onda dal 2014 al 2017. Nello stesso periodo, precisamente dal 2013 al 2016, ha recitato anche in Real Husbands of Hollywood.

