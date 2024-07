In pedana incinta al settimo mese alle Olimpiadi, la rivelazione della sciabolatrice egiziana dopo la vittoria: «Eravamo in 3, ne è valsa la pena»

«Quelli che vi sono sembrati due giocatori in pedana, in realtà erano tre!». Così la sciabolatrice egiziana Nada Hafez ha reso pubblica la sua gravidanza, poco dopo la vittoria contro la statunitense Tartakovsky che l’aveva portata agli ottavi delle Olimpiadi di Parigi. Commossa dopo la vittoria, la 26enne ha spiegato sui social che in gara erano appunto in tre: «Io, la mia avversaria e il mio bambino che deve ancora venire al mondo».

L’emozione dopo la qualificazione agli ottavi

Assieme a due scatti che la ritraggono emozionata dopo la vittoria, Hafez ha scritto che lei e il suo bambino già avevano avuto «la nostra giusta dose di sfide, sia fisiche che emotive. Le montagne russe della gravidanza sono già di per sé difficili, ma dover lottare per mantenere l’equilibrio tra vita e sport è stato a dir poco faticoso, anche se ne è valsa la pena. Scrivo questo post per dire che mi riempie d’orgoglio essermi assicurata un posto agli ottavi!». La strada di Parigi per l’egiziana si è poi fermata agli ottavi, dove è stata sconfitta dalla sudcoreana Jean Hayoung.

