La foto del surfista che vola alle Olimpiadi, il filmato dietro lo scatto: il racconto del fotografo francese – Il video

Le Olimpiadi di Parigi 2024 potrebbero già aver prodotto la loro foto simbolo. «L’immagine del trionfo dei Giochi estivi del 2024»: così il Time ha definito lo scatto del fotografo Jérôme Brouillet che ritrae il surfista brasiliano Gabriel Medina mentre sembra “volare” con l’indice al cielo. E dietro di lui, la sua tavola da surf sembra imitare la sua posa. Mentre il sito australiano News.com l’ha descritta come «la più grande foto sportiva di tutti i tempi!». L’immagine è risultata così straordinaria che alcuni commentatori online hanno pensato fosse stata ritoccata digitalmente. Nessun ritocco, in realtà. Si tratta di un frame che ha catturato Medina dopo che ha ottenuto un punteggio di 9,9 su una delle onde più grandi della giornata a Tahiti. È quanto si può verificare rivedendo i video della performance.

Il racconto del fotografo

Dal canto suo, il fotografo Brouillet ha raccontato ad Afp che tutti i fotografi stavano aspettando quel momento, sapendo che Medina, soprattutto a Teahupo’o, avrebbe fatto qualcosa di spettacolare. «La cosa difficile è sapere quando e cogliere l’attimo», ha spiegato. «Credo che quando era dentro l’onda sapesse di essere su una delle più grandi della giornata. È saltato fuori dall’acqua come per dire ‘amico, credo che questo sia un 10», ha aggiunto. Lo stesso Medina, protagonista dello scatto, ha riportato la foto sui suoi social, rendendola virale in poco tempo. «Non è stato difficile scattare la foto. Si trattava più che altro di anticipare il momento e il punto in cui Gabriel avrebbe lasciato l’onda», ha precisato il fotografo.

