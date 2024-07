Tiro a volo, Silvana Stanco argento nel Trap: il riscatto dopo la delusione di Tokyo

Missione compiuta per Silvana Maria Stanco, che conquista la medaglia d’argento nella finale del Trap femminile alle Olimpiadi di Parigi. Dopo il quinto posto a Tokyo, l’azzurra è arrivata in finale contro la guatemalteca Adriana Ruano Oliva che ha chiuso con 45 colpi messi a segno su 50. L’azzurra Stanco si è fermata invece a 40 colpi a segno, firmando comunque una prestazione storica dopo l’ultimo successo di Jessica Rossi a Londra 2012.

«Provo un’emozione indescrivibile» ha detto Stanco, dopo il pianto tra le braccia della sorella Cristina per la medaglia conquistata. «Non so che dire, solo che ero piena di stimoli. Non vedo l’ora di mettermi al collo la medaglia. Ci ho sempre creduto, per arrivare fin qui ho lavorato tanto – dice ancora Stanco – e adesso è bellissimo. La Ruano Oliva? Oggi era imbattibile, ha sparato benissimo».

