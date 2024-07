L’avvocato di Piero Fassino sui 500 euro per il profumo rubato in aeroporto: «Così evita altro stress che ha già scontato»

Piero Fassino ha scelto di estinguere il reato di tentato furto con una riparazione pecuniaria. L’avvocato Nicola Gianaria, che assiste l’esponente del Pd denunciato per un presunto furto al duty-free dell’aeroporto di Fiumicino di Roma, ha confermato le anticipazioni delle scorse ore, secondo cui verrà versata una somma pari a 500 euro. «Estinguere il reato di tentato furto con una riparazione pecuniaria è un istituto previsto dal codice e per noi non è una ammissione di colpa: tra l’affrontare nuovamente una manfrina con i giornalisti per un profumo, questa ci pare la cosa migliore, è una scelta dettata anche dalla volontà di togliere ulteriore stress al mio assistito che ha già scontato in anticipo», ha dichiarato il legale. La riparazione pecuniaria in caso di furto è prevista dall’articolo 162 ter del Codice Penale, secondo il quale il giudice può dichiarare estinto il reato se il contravventore paga una somma corrispondente alla metà della pena pecuniaria massima stabilita.

Le altre accuse di profumi

Per quanto riguarda, invece, le accuse di altri furti di profumi, l’avvocato di Fassino ha smentito categoricamente queste voci, affermando: «È una storia che è nata all’inizio delle indagini da dichiarazioni mai riscontrate fatte all’interno del duty free. Non ci sono video, né il mio assistito è mai stato fermato. Non so come abbiano potuto affermare queste cose». Ma ha precisato: «C’è solo un unico episodio che è stato contestato e noi, dopo la decisione del Gip, speriamo non se ne riparli mai più». Ad accusare di altri presunti furti erano state le testimonianze dei dipendenti del duty free 25 del Terminal 1 di Fiumicino.

