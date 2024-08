Olimpiadi 2024, lo show di Al Bano: il selfie con Snoop Dogg, poi canta “Felicità” sul tatami dopo l’oro di Bellandi – Il video

Il palazzetto si è unito in coro, trasformando il momento in una celebrazione collettiva

Si sono riempite di un’inaspettata atmosfera tutta italiana le Olimpiadi di Parigi 2024 quando il cantante Al Bano, nonché amico del presidente della Federazione Internazionale di Judo, Marius Vizer, ha improvvisato uno show dopo la vittoria dell’oro da parte della judoka azzurra Alice Bellandi. Accanto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha assistito con lui alla finale, dopo la gara Al Bano è salito sul tatami e ha intonato la sua celebre canzone Felicità. Il palazzetto si è unito in coro, trasformando il momento in una celebrazione collettiva. Tuttavia, tra il pubblico non italiano è c’è stato anche un pizzico di sconcerto. Ma Al Bano ha catturato l’attenzione del pubblico anche per un altro motivo: si è fatto un selfie, diventato subito viralissimo sui social, con Snoop Dogg, il noto rapper statunitense ingaggiato dalla Nbc come commentatore sportivo per questi GIochi.

