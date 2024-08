Alice Bellandi vince l’oro nel judo: la finale vinta contro l’israeliana Inbar Lanir

Quinto oro per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Alice Bellandi vince 11-0 la finale nel judo, categoria -78kg, nella finale contro l’israeliana Inbr Lanir. Quella della 25enne bresciana è la quindicesima medaglia per la squadra azzurra ai Giochi, il secondo oro in pochi minuti dopo quello di Giovanni De Gennaro nella canoa slalom K-1 che è originario di Roncadelle proprio come lei. Ad assistere alla gara c’era anche la premier Giorgia Meloni e il cantante Al Bano. «Non so neanche se sia vero, è un sogno», ha detto l’atleta prima di salire sul podio e cantare l’inno italiano, dopo che a Tokyo era arrivata settima nella categoria fino a 70kg, «troppo grande per me, ci ho lavorato tutti i singoli giorni, ci ho pianto una vita intera e ora non posso crederci». Subito dopo la vittoria sul tatami, è andata ad abbracciare e baciare la compagna Jasmine: «Mi spiace venga visto come una cosa straordinaria, è amore», ha detto la judoka, «chi bacereste voi dopo risultati così importanti? Sicuramente, come ogni cosa, si muove per amore: lo sport è amore, l’amicizia è amore, i partner sono amore. È un oro pieno di amore». Al Grand Palais Éphémère Bellandi è diventata l’ottava donna azzurra a conquistare un podio olimpico nel judo e la terza nella categoria fino a 78 kg. dopo Emanuela Pierantozzi, terza a Sidney, e Lucia Morico, medaglia di bronzo ad Atene. Ai Giochi in Giappone aveva ottenuto anche un nono posto nella gara a squadre. Originaria del Bresciano, da nove anni si allena a Roma. Appartiene al gruppo sportivo delle Fiamme Gialle.

