Canoa slalom, Giovanni De Gennaro è oro nel kayak: l’impresa dopo il trionfo agli Europei

È di Giovanni De Gennaro il miglior tempo nella finale di specialità kayak della canoa slalom. L’azzurro ha conquista l’oro davanti al francese Titouan Castryck e allo spagnolo Pau Echaniz. Quarto oro per l’Italia e quattordicesima medaglia della spedizione azzurra. Una doppietta clamorosa per De Gennaro, dopo la vittoria agli Europei. L’azzurro ha chiuso la sua gara con il tempo di 88″22 senza penalità. Sul podio per l’argento il francese Castryck (88″42) e per il bronzo lo spagnolo Echaniz (88″87).

