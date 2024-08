Francia-Argentina, scoppia la rissa dopo il fischio finale: spintoni e lancio di oggetti in campo – Il video

Schiaffi, spintoni, lancio di oggetti. Si è chiusa con una rissa tra calciatori e componenti delle panchine la partita tra Francia e Argentina nei quarti di finale del torneo olimpico di calcio a Bordeaux. Il match, vinto dalla Francia con un 1 a 0 grazie al gol di Mateta al 5′ del primo tempo, era caratterizzato da una palpabile tensione sin dalla vigilia, dovuta anche ai cori razzisti della nazionale maggiore contro i francesi durante la Coppa America. Cori che avevano preso di mira in particolare Kylian Mbappé, con la Fifa che ha poi annunciato un’indagine. Al fischio finale della partita di oggi, la tensione è esplosa in una rissa con schiaffi e spintoni da entrambe le parti. La situazione è poi degenerata ancora di più quando è partito il lancio di oggetti in campo, con diversi giocatori e membri dello staff che hanno tentato di fuggire verso il tunnel degli spogliatoi. Nonostante il caos, alcuni calciatori francesi sono poi tornati in campo per festeggiare la qualificazione alle semifinali con il pubblico. Già all’ingresso dei giocatori sudamericani e durante il riscaldamento, erano partiti i fischi dal pubblico, così come durante l’inno argentino.

