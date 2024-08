Roma, due 18enni costrette a ubriacarsi e violentate in casa: arrestati due uomini

Due ragazze appena maggiorenni hanno denunciato di essere state ripetutamente violentate da due uomini in una abitazione alla Borghesiana, nel quadrante est di Roma. Le giovani sono infine riuscite a liberarsi, hanno allertato il 112 e sono state portate in ospedale, dove sono stati accertati i segni delle violenze. Si tratta di due 18enni, una originaria della provincia di Roma e l’altra dell’hinterland di Viterbo, e una delle due avrebbe anche una grave patologia. Gli agenti del VI distretto del Casilino si sono messi sulle tracce dei due aggressori. Hanno quindi arrestato un 26enne e un 47enne. Quest’ultimo era pronto alla fuga ed è stato individuato in un container di un deposito di automezzi al Casilino. Ora si trovano entrambi nel carcere di Regina Coeli. Secondo una prima ricostruzione, le due giovani sarebbero state avvicinate in strada e si sarebbero fidate delle premure dei due uomini. Sarebbero quindi state convinte a salire nell’appartamento di uno dei due, all’ultimo piano di una palazzo in via Torregrotta. Qui sono iniziati gli abusi. Prima le avrebbero fatte ubriacare, per poi costringerle a ripetuti rapporti sessuali. Dopo la fuga, sono state medicate al policlinico Casilino.

