L’avvertimento di Joe Biden a Netanyahu: «Smettila di aumentare le tensioni o gli USA non vi sosterranno»

Nel corso della telefonata di ieri, il presidente Usa Joe Biden avrebbe chiesto con fermezza al premier israeliano Benyamin Netanyahu di «smetterla di aumentare le tensioni nella regione e muoversi immediatamente verso un accordo sugli ostaggi e il cessate il fuoco a Gaza». A riferirlo è Axios. Il presidente ha detto di essere «molto preoccupato» per l’aumento delle tensioni in Medio Oriente, e che l’assassinio in Iran del leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, «non ha aiutato» la situazione. Un funzionario statunitense ha detto ad Axios che Biden si è lamentato con Netanyahu del fatto che i due avevano appena parlato la settimana scorsa nello Studio Ovale dell’accordo sugli ostaggi, mentre Netanyahu ha proceduto, al buio, con l’assassinio a Teheran. Il leader americano ha poi detto al collega israeliano che gli Stati Uniti aiuteranno Israele a sconfiggere un eventuale attacco iraniano, ma che non si aspetta un’ulteriore escalation. Tel Aviv per Biden deve muoversi immediatamente verso un accordo sugli ostaggi. Biden ha anche avvertito Netanyahu che se dovesse ripetersi lo stesso scenario degli ultimi giorni gli Stati Uniti non agiranno per salvare Israele. Gli USA sono convinti che l’Iran attaccherà Israele nei prossimi giorni per rappresaglia contro l’assassinio di Ismail Haniyeh, e si sta preparando a contrastarlo: lo hanno detto tre dirigenti statunitensi ad Axios, prevedendo lo stesso schema dell’attacco del 13 aprile ma potenzialmente di portata più ampia, anche col possibile coinvolgimento di Hezbollah libanese.

