C’è Beppe Grillo alle Olimpiadi, male in batteria ai 100 metri: eliminato

C’era un Beppe Grillo in pista alle Olimpiadi di Parigi. Niente a che fare con il fondatore del M5s, con il quale però sembra condividere il periodo poco fortunato. Mentre l’ex comico è alle prese con lo scontro interno con Giuseppe Conte, l’atleta 21enne di Malta ha visto sfumare la speranza di avanzare nelle batterie dei 100 metri. Il Grillo maltese, 1,78 metri, non arriverà a sfidare il campione iridato Marcell Jacobs. Il 21enne quest’anno aveva corso i 100 metri con un tempo di 10″23. Alla batteria ha sfidato gli avversari di Panama, Seychelles, Gabon, Figi, Suriname, Bangladesh e Brunei. La sua prestazione però non è bastata per passare il turno e arrivare alle semifinali. Beppe Grillo, l’atleta, ha superato il traguardo in un deludente 10″69. Per lui solo un quinto posto che vale l’eliminazione dalla gara dei velocisti dell’atletica.

