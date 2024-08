Windsurf, è oro per Marta Magetti: il trionfo azzurro dopo 16 anni

Arriva dal windsurf un’altra medaglia per l’Italia: è Marta Magetti a tagliare per prima il traguardo e conquistare l’oro nella acque di Marsiglia nella finale race. Per l’Italia è il sesto oro alle Olimpiadi di Parigi. Sono passati 16 anni dall’impresa di Alessandra Sensini, anche lei oro a Sydney 2000 ed emozionata mentre commentava la vittoria di Magetti su Raisport. Sul podio con l’argento l’israeliana Sharon Kantor. Bronzo invece per la britannica Emma Wilson.

