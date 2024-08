Olimpiadi 2024, sconfitta in finale per la squadra di fioretto maschile: è argento contro il Giappone

Niente da fare per Filippo Macchi, Tommaso Marini, Guillame Bianchi e Alessio Foconi, la squadra del fioretto maschile che alle Olimpiadi 2024 di Parigi perde in finale contro il Giappone e si deve accontentare dell’argento. L’incontro è stato a lungo in equilibrio, gli atleti nipponici sono partiti meglio per poi essere recuperati e superati dal gruppo azzurro guidato dal ct Stefano Cerioni. A metà gara l’infortunio di Guillaume Bianchi alla mano di affondo, con la sostituzione a disposizione già eseguita: l’italiano chiede 5 minuti di pausa per rimettersi in pedana e supera il dolore per riportare l’Italia sotto di una stoccata. È poi il turno di Alessio Foconi, entrato come riserva, che subisce un passivo di 5 punti e avvicina il Giappone alla vittoria. Gli ultimi assalti di Marini non riescono a ribaltare la situazione, e gli avversari conquistano l’oro chiudendo 36-45.