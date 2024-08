Non c’è pace per la Senna, l’acqua è ancora sporca: annullato altro allenamento di triathlon. A rischio la staffetta mista

La qualità dell’acqua della Senna non è ancora tornata ai livelli sperati. Non c’è pace per gli atleti del triathlon, costretti ancora una volta ad annullare gli allenamenti per la gara di nuoto. Il Comitato organizzatore dei Giochi ha deciso di annullare un’altra giornata di prove, dopo l’ultimo stop arrivato appena 24 ore prima. Ancora colpa delle piogge dei giorni scorsi, che avrebbero avuto un pesante impatto sulla qualità dell’acqua del fiume.

A rischio la staffetta mista

I timori per gli atleti ora è che possa essere rinviata la staffetta mista, in programma lunedì mattina. Già le forti piogge tra mercoledì e giovedì scorso avevano fatto aumentare i livelli di batteri e costretto gli organizzatori ad annullare gli allenamenti di triathlon. Il giorno prima era stato possibile svolgere le gare di triathlon maschile, con gli atleti costretti a gareggiare in contemporanea con la gara del femminile.

L’ultimo stop alla Senna

Il Comitato organizzatore si era riunito l’ultima volta ieri sera, per valutare gli esami delle acque e valutare il da farsi per oggi, domenica 4 agosto. Ma i dati non sarebbero stati confortanti, visto che questa mattina è arrivato il comunicato che ha annullato ogni attività in acqua: «È stata presa la decisione di annullare la frazione di nuoto della familiarizzazione al triathlon, che avrebbe dovuto tenersi il 4 agosto alle 8 del mattino. Date le forti piogge delle notti del 31 luglio e del 1° agosto, che sono state particolarmente intense a monte di Parigi, vediamo ancora un impatto sulla qualità dell’acqua. Ci aspettiamo un miglioramento delle condizioni nelle prossime ore, ma non a un livello tale da consentire la familiarizzazione con il nuoto prevista per domenica».

