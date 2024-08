Olimpiadi di Parigi: squalificata Kipyegon. Sogno per Battocletti, conquista la medaglia bronzo nei 5.000 metri

Nadia Battocletti è medaglia di bronzo nei 5000 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurra ha chiuso al terzo posto, ma i giudici hanno squalificato la seconda classificata, la keniana Kipyegon predisponendo così una medaglia per l’italiana. Nadia Battocletti aveva chiuso al quarto posto la finale dei 5.000 metri donne di Parigi 2024, correndo in 14:31.64, che è il nuovo primato italiano. L’oro è andato alla keniana Beatrice Chebet, l’argento all’altra keniana Faith Kipyegon (ora squalificata per scorrettezza), il bronzo all’olandese Sifan Hassan (adesso risultata seconda). Kipyegon si sarebbe scambiata alcuni colpi “proibiti” durante la gara con l’etiope Gudaf Tsegay.

«Bisogna aspettare appelli e contrappelli, per ora penso al quarto posto. Comunque sono molto felice e per come è stata la gara, per come mi sono comportata», ha detto l’azzurra ai microfoni della Rai. «Sono contenta perché ho accantonato l’infortunio e le gambe hanno cominciato a girare. Ora se sto bene punto anche a partecipare ai 10mila», ha aggiunto, superato il momento di commozione dopo aver appreso del bronzo. «Se arrivasse la prima medaglia qui a Parigi per l’atletica azzurra ne sarei felice, per me ma anche per la mia famiglia che ha fatto tanti sacrifici insieme con me. E perchè spero che possa essere un esempio. Mi dà gioia vedere tanti giovani e bambini che corrono», ha detto ancora Battocletti. «Devo anche ringraziare tutti coloro che dall’Italia mi stanno sostenendo, mandandomi messaggi di incoraggiamento o anche disegni del loro bambini», ha concluso.

