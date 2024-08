Questi confronti fotografici non provano che Joe Biden sia morto e sostituito da un sosia

Come già accaduto in passato, tornano a diffondersi teorie secondo cui il presidente degli Usa Joe Biden sarebbe morto e sostituito da un figurante con indosso una maschera. Le presunte prove citate nei post social sarebbero il differente aspetto che Biden mostra tra alcune immagini scattate ad anni di distanza e l’idea che il fantomatico sosia sia più alto dell’originale. Vediamo perché risultano teorie prive di fondamento.

Per chi ha fretta:

Una serie di confronti fotografici viene utilizzata per sostenere che Biden abbia cambiato la propria altezza e il proprio aspetto in modo sospetto e alla luce di ciò evincere che sarebbe stato sostituito da un attore con un costume.

Il presunto cambiamento d’altezza non è avvenuto, la foto usata per sostenere la tesi risulta tagliata in modo da non rivelare l’effetto prospettico che lo fa apparire molto più alto della moglie Jill.

Altri confronti accostano fotografie di Biden di oltre trent’anni fa con altre recentissime, e per questo non costituiscono prova di cambiamenti di aspetto repentini e sospetti.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

È così che ci possiamo accorgere che i Whitehats hanno il controllo dei media mainstream. Sky News mostra in un servizio di oggi, alcune foto dell’originale Joe Biden. Poi hanno mostrato alcune foto di Biden come lo vediamo adesso. Ovviamente i due Biden sembrano completamente diversi. Pillola rossa per i Normies !!

Qui un contenuto simile.

Altri post si concentrano sulla presunta aumentata differenza di altezza tra Joe e Jill Biden.

L’altezza di Joe Biden non è cambiata

Partiamo da quest’ultimo confronto fotografico. La prima immagine, in cui Biden e consorte si tengono per mano, risale al 2019 come si vede nella pagina ad essa dedicata nell’archivio di Alamy. Lo scatto riprende un momento di un intervento del 7 agosto dell’allora candidato presidenziale Joe Biden a Burlington, in Iowa. Non ci sono altre foto dello stesso giorno in cui Biden e la moglie siano inquadrati dalla testa ai piedi. Da quanto si evince, Jill si trova pochi centimetri più indietro del marito, ma non sappiamo se indossi dei tacchi, ed eventualmente di quale dimensione.

Discorso diverso per l’altra foto di cui si può reperire una versione non tagliata online e rendersi dunque conto che la differenza di altezza è dovuta dalla posizione arretrata di Jill rispetto a Joe, nonostante lei indossi dei tacchi apparentemente abbastanza alti.

Un video dello stesso momento mostra che Biden stava anche lui indossando quelle che sembrano delle scarpe dal tacco abbastanza pronunciato.

Confrontiamo questa immagine con un’altra del 2017 all’inaugurazione presidenziale di Trump del 20 gennaio di quell’anno, periodo in cui non si rilevano sospetti circa un aumento dell’altezza di Joe Biden. Anche qui Jill è poco più indietro di Joe. Indossa dei tacchi che possiamo supporre essere alti 8 o 10 centimetri. Jill è anche lievemente ritratta verso il basso mostrando una differenza di altezza coerente con quella riportata dalla stampa: 15 centimetri tra i 168 di Jill e i 183 di Biden.

EPA/KEVIN DIETSCH / POOL

Su Alamy vediamo un’altra foto, questa volta dell’insediamento presidenziale di Obama nel 2009. Anche in questo caso Jill indossa dei tacchi e la differenza di altezza tra i consorti Biden non sembra essere cambiata.

L’aspetto di Biden: sostituito da un sosia?

Venendo agli altri confronti. È indubbio che l’aspetto di Joe Biden sia cambiato negli anni, com’è normale che accada a chiunque invecchi. Una delle immagini del confronto risale al 1993 – 31 anni prima della pubblicazione del post -, come si può constatare leggendo questo articolo del New York Times che la riporta.

La foto successiva del confronto mostra Biden come appariva nel 2016. Anche in questo caso, lo si può constatare tramite un articolo del New York Times.

L’ultima foto del confronto su Facebook, infine, è coerente con l’aspetto mostrato da Joe Biden nel 2024, all’età di 81 anni, come si vede nello scatto che riportiamo di seguito, risalente al suo incontro con il presidente di Israele Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca il 25 luglio 2024.

EPA/SAMUEL CORUM / POOL

Infine, anche l’ultimo confronto mostra una foto recente di Biden, in cui il suo aspetto non ha nulla di strano rispetto a quello mostrato nel 2024. Lo si può confrontare con l’immagine usata nell’articolo di Tgcom24 nel quale veniva data la notizia della sua vittoria alle primarie in South Carolina.

L’immagine del Biden più giovane, invece, risale al 2003, 21 anni prima dell’altra, durante un intervento dell’allora senatore del Delaware al WEF.

Joe Biden e la chirurgia plastica

In chiusura, va segnalato che diversi chirurghi plastici citati dal Mirror e dal Daily Mail, hanno supposto che Biden possa essersi sottoposto a piccoli interventi estetici, come filler di botulino e lifting, che potrebbero spiegare differenze nella quantità di rughe del presidente.

Conclusioni

Alcuni confronti fotografici vengono usati come prova di un presunto cambiamento drastico nell’aspetto di Joe Biden, che a sua volta sarebbe il segnale che il presidente degli Usa sia morto e sostituito da un sosia. Ma nell’aspetto di Joe Biden, così come nella sua altezza, non c’è niente di strano.

