No! Questi video e foto non dimostrano che Joe Biden abbia un sosia o un sostituto mascherato

Atri condividono un confronto fotografico in cui Biden sembra usare due mani diverse per firmare i documenti

Tra gli obiettivi preferiti dei complottisti, lì in alto assieme a Bill Gates, Zelensky e Soros, c’è il presidente degli Usa Joe Biden. Oggetto di questo articolo sono le teorie secondo cui l’inquilino della Casa Bianca sarebbe una sorta di corpo morto tenuto in vita artificialmente. Presunta prova di ciò si avrebbe in un video che sta circolando molto sui social, in cui il presidente degli Usa si gratta la nuca spostando la pelle in una maniera che viene considerata innaturale, che diventa ragione per sostenere che il suo volto sia in realtà una maschera. Atri condividono un confronto fotografico in cui Biden sembra usare due mani diverse per firmare i documenti.

Per chi ha fretta:

Alcuni utenti sui social sostengono che Biden sia una sorta di zombie tenuto in vita artificialmente.

Per farlo mostrano un video in cui le rughe della sua nuca hanno un aspetto particolare, sostenendo che il suo viso sarebbe una maschera.

In realtà, però, il video su Facebook è stato modificato per evidenziare le rughe.

Un confronto fotografico insinua dubbi sulla vera esistenza di Joe Biden, dato che in un’immagine lo si vede scrivere sia con la mano destra sia con quella sinistra.

In realtà, una delle due foto è stata specchiata.

Analisi

Di seguito vediamo lo screenshot di uno dei post su Facebook che condividono il video, in questo caso si tratta di una storia Instagram condivisa sul primo social di Meta. Ad accompagnarlo ci sono clip in cui Trump dichiara che Biden è diverso da com’era una volta e che è ancor più lento di quanto fosse in passato. «Non sa nemmeno di essere vivo», annuncia il tycoon americano in un video del 2020.

In sovrimpressione si legge:

«Oh mio Dio! È una maschera! Biden è in visita in Irlanda e una spettatrice americana vede una cosa straba quando Biden si gratta dietro la testa»

La parte relativa alla maschera si può sentire pronunciata da una voce femminile all’interno della clip.

Altre condivisioni sono qui e qui, e il video circola anche su TikTok. Nelle loro descrizioni si legge:

Come in alcune puntate dei Simpson..quando i pezzi grossi si tolgono la maschera in realtà si scopre che sono extraterrestri ..io sto scherzando ma sembra davvero che il bidet indossi una maschera !! P.S Trump dice che Biden è morto? Per come si comporta il presidente USA , sembra veramente uno zombie. Trump dice che biden è morto e quella che si vede in questo video è una maschera …In effetti dal video così sembra; d’altronde cosa vi volete aspettare da questo mondo sporco e corrotto …

Un altro post mette in dubbio lo stato di salute di Biden, che addirittura potrebbe – si sostiene – essere interpretato da dei sosia. Per farlo vengono utilizzate due foto in cui l’inquilino della Casa Bianca scrive – apparentemente – usando una volta la mano destra e una volta la sinistra, oltre ad avere un aspetto piuttosto diverso tra le due.

Nella descrizione si legge:

«PROVE di #sosia e/o #sostituti di #Biden usati da giorni dal DeepState e dalle Elites: a)= CAPELLI diversi in quantita’, distribuzione ed attaccatura sulla fronte; b)= MOLTO RARO ed IMPROBABILE che 1 #Mancino firmi o scriva spontaneam. con l’ #ALTRA_mano, …+ ALTRI dettagli»

Il video della presunta maschera

Partiamo dal video della presunta maschera. La clip è tratta da un filmato della visita di Biden in Irlanda, lo scorso 12 aprile. Nello specifico, il video è stato girato all’incontro tra il presidente degli Usa con il personale dell’ambasciata e i vigili del fuoco all’aeroporto di Dublino. Il video originale è reperibile qui. La parte ripresa su TikTok arriva a 5′ 05”.

Si nota lo stesso sfondo, con la manichetta antincendio rossa bloccata dal rettangolo bianco. Sia lì che nel resto del video è evidente che la versione che circola su Facebook ha subito modifiche nella saturazione e nel contrasto per accentuare le pieghe della pelle di Biden. Un uomo di 80 anni compiuti che com’è normale ha qualche ruga. Si nota chiaramente come i colori siano molto più vividi e la differenza tra parti chiare e scure più accentuata nel video diffuso su Facebook. Lo stesso fact check è stato affrontato dall’esperto di Osint Brecht Castel, che offre questo confronto in un’altra posa. Non ci sono elementi che provano che Biden stia indossando una maschera.

Il confronto fotografico

Veniamo qui quindi al confronto tra le foto mostrate in uno dei post. Ci sono due elementi che vengono messi in evidenza. Il primo è la differenza d’aspetto che Biden dimostra tra le due foto. L’atra è il fatto che scriva usando una volta la mano destra e un’altra la mano sinistra. Tuttavia, una delle due foto è stata specchiata. Con una ricerca immagini inversa possiamo risalire alle foto scattate lo stesso giorno. Era il 20 gennaio del 2021, quando Biden firmò gli ordini esecutivi, dopo essere diventato il 46esimo presidente degli Usa. Questa immagine di Reuters prova che quella condivisa su Facebook è stata resa speculare all’originale. Si vede chiaramente confrontando la posizione delle bandiere. Quella a stelle e strisce è a destra dello spettatore nella foto su Facebook, mentre è a sinistra in quella di Reuters. Il viceversa vale per la bandiera con l’aquila.

Per quanto riguarda la prima immagine, in cui Biden appare molto diverso dall’altra, nella foto non c’è nulla di strano. Si tratta semplicemente di uno scatto del 2010, in cui Biden era oltre 10 anni più giovane. Anche qui firma con la mano destra.

Conclusioni

Alcuni utenti sui social sostengono che Biden sia una sorta di zombie tenuto in vita artificialmente. Per farlo mostrano un video in cui le rughe della sua nuca hanno un aspetto particolare, sostenendo che il suo viso sarebbe una maschera. . In realtà, però, il video su Facebook è stato modificato per evidenziare le rughe. Un confronto fotografico insinua dubbi sulla vera esistenza di Joe Biden, dato che in un’immagine lo si vede scrivere sia con la mano destra sia con quella sinistra. In realtà, una delle due foto è stata specchiata.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: