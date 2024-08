Il rapper Shade rapinato sotto casa: «Preso al collo per una catenina da 40 euro» – Il video

Era appena tornato a Torino da un viaggio a New York, quando, sotto casa sua, è stato avvicinato da due persone, poi aggredito e derubato: è la disavventura capitata al rapper Shade, e da lui stesso raccontata sui social. «La cosa paradossale è che ho girato nel Quince, a Brooklyn, ad Harlem senza che mi sia successo nulla. Appena tornato in Italia, sotto casa, succede questa cosa». L’episodio risale alle scorse ore, quando «due loschi individui» lo hanno colto alla sprovvista: «Mi hanno fermato, uno mi ha messo una mano al collo e ha stretto forte. Mi sono sentito di tirargli una castagna e scappare via».

L’aggressione

Ma non è riuscito a seminarli, in un primo momento: «Hanno provato a sgambettarmi, a urlarmi cose, poi si sono resi conto che la gente iniziava ad affacciarsi e sono scappati. Sono riusciti a strapparmi una collana da 40 euro, era più il valore affettivo che altro». Al di là del magro bottino, Shade vuole cogliere l’occasione per lanciare un messaggio: «Quello che mi dispiace è che quando ho provato a chiamare le forze dell’ordine ci hanno messo molto tempo a rispondermi, prima ho dovuto spiegare al centralino cosa fosse accaduto e loro hanno impiegato più di cinque minuti a rispondermi. In una situazione del genere cinque minuti credo siano tanti, immaginate se avessero provato ad inseguirmi con un coltello». Tuttavia, conclude, «tutto è bene quel che finisce bene. Mi dispiace solo che non ci meritiamo che succedano queste cose».

