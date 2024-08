Questa manifestazione cristiana non c’entra con le Olimpiadi di Parigi 2024 (e non è stata nascosta)

«A Parigi, in concomitanza con le Olimpiadi, si è svolta una grande manifestazione cristiana, ma i media non ce lo dicono». Questa è la teoria diffusa sui social assieme a un video in cui si vede la spianata del Trocadero gremita di persone che gioiose cantano e inneggiano a Gesù. La clip lascia intendere che l’attenzione mediatica si sarebbe concentrata su questioni di genere e presunti scandali come il «testicolo» e «l’Ultima Cena» delle drag queen alla cerimonia d’apertura, o il caso Khelif – Carini, e non su eventi come quello mostrato. In realtà, la “Marcia per Gesù” si è veramente tenuta a Parigi, ma non durante le Olimpiadi.

Per chi ha fretta:

Si sostiene che durante le Olimpiadi a Parigi si sia tenuta una manifestazione cristiana che sarebbe stata occultata dai media.

La manifestazione non si è tenuta durante le Olimpiadi, ma a maggio.

E non è stata nascosta, anzi ha ricevuto copertura da parte di diverse testate vicine al mondo cristiano.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica (altri esempi qui e qui). Nella descrizione si legge:

Questo è quello che i media non ci dicono di queste Olimpiadi in Francia.

I Cristiani che nella città di Parigi innalzano Gesù dicendo che Lui È l’unico, Lui E l’amore e che Gesù ci AMA.

Migliaia di giovani da tutta Europa stanno evangelizzando a tappeto tutta la Città. P

Riportiamo queste notizie.

DIO ci Benedica

Dopo alcuni secondi in cui viene mostrata la manifestazione, nel video appare un signore che ribadisce quanto si sostiene nella descrizione. Tuttavia, una serie di ricerche per immagini ci conducono al filmato originale, pubblicato su Instagram il 25 maggio 2024 (una seconda volta a luglio per negare il coinvolgimento con le Olimpiadi), oltre due mesi prima dell’inizio dei giochi nella capitale francese.

La Marcia per Gesù a Parigi (non durante le Olimpiadi)

L’evento è effettivamente dedicato a Gesù. Si chiama Marche Pour Jésus («Marcia Per Gesù») e si è tenuto il 25 maggio, giorno della pubblicazione del filmato. Sul sito ufficiale dell’evento si legge che questa si tiene annualmente nelle città francesi di Lilla, Strasburgo, Nantes, Metz e Parigi, nel dipartimento dell’arcipelago di Guadalupa e nell’isola La Riunione. La marcia non è unica della Francia ma – si legge nella sezione «storia» del sito – sentita in diversi altri Paesi del mondo, tra cui Regno Unito, Islanda, Giappone, Russia, Norvegia e Usa.

I media ce lo dicono

Infine, è fuorviante dire che i media avrebbero occultato la notizia, dato che una semplice ricerca su Google permette di constatare che riguardo alla marcia sono stati pubblicati numerosi articoli.

Conclusioni

Secondo alcuni, durante le Olimpiadi di Parigi si sarebbe tenuta un’importante manifestazione cristiana che sarebbe stata ignorata dai media. La manifestazione – Marcia per Gesù – si è veramente svolta a Parigi ma non durante le Olimpiadi, e non è stata ignorata dai media.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: