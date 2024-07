Nessun «testicolo in mondovisione» alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Parigi 2024

Scandalo nello scandalo. Nella ormai famosa scena della fantomatica “Ultima Cena” delle drag queen alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi, che in realtà era la rappresentazione di una festa pagana dedicata a Dioniso a cui partecipavano ben più delle 13 persone della scena biblica, uno degli attori avrebbe mostrato un «testicolo in mondovisione». A uno scrutinio più attento, però, è evidente che il testicolo non era altro che un semplice strappo nella calza.

Estrapolando un fermo immagine, si sostiene che durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi, uno dei figuranti abbia mostrato un «testicolo in mondovisione» che gli sarebbe uscito dai boxer.

Come dimostrano diverse altre inquadrature della scena, il presunto testicolo era uno strappo sulla calza.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

OLIMPIADI PARIGI 2024… Pure il testicolo in mondovisione…

Il contenuto è stato condiviso il 27 luglio su X da Francesca Totolo:

Ci mancava pure il testicolo in mondovisione

L’immagine condivisa mette in evidenza un dettaglio della scena, indicando come uno dei figuranti nella rappresentazione della festa pagana abbia un presunto testicolo fuori dai boxer. La narrazione sembra proseguire attraverso un editoriale del direttore de La Verità, Maurizio Belpietro, dove sostiene che ci sia stata «l’esibizione di testicoli (veri)».

Non era un testicolo in mondovisione

Ma si tratta di un semplice effetto ottico dato da uno strappo in una delle calze. Lo si può notare bene nei fermi immagine pubblicati dalla pagina X Il Grande Flagello, che riportiamo di seguito.

Sempre Il Grande Flagello pubblica un video che chiarisce ulteriormente che quello scambiato per un testicolo è un semplice strappo sulla calza. Apparentemente tondo visto da di fronte, nel momento in cui l’attore si gira, si nota che la lacerazione è in realtà rettangolare e molto più grande.

Conclusioni

Uno strappo sulla calza di uno degli attori della scena delle drag queen alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Parigi è stato scambiato per un testicolo fuori posto, generando ulteriore e ingiustificato scandalo.

