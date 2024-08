Chiedeva sesso in studio e denaro in cambio di oppiodi, la rete di complici del medico di base arrestato a Piacenza – Il video

Aveva almeno altri quattro complici il medico di famiglia arrestato nei giorni scorsi a Piacenza. Nel suo studio il medico chiedeva anche prestazioni sessuali in cambio di ricette mediche per vari farmaci, tra cui oppioidi o visite per falsi certificati di malattia il medico di famiglia. L’uomo è accusato di corruzione, spaccio di sostanze stupefacenti, falso in atto pubblico e truffa ai danni dello Stato.

Il blitz nello studio

Nell’inchiesta sono finiti anche un collega del medico di base già arrestato, due persone originarie del Nord Africa, di cui uno arrestato e accusati entrambi di detenzione e spaccio di stupefacenti, e una donna brasiliana indagata per corruzione. La donna era stata trovata il 1 agosto dalla polizia nello studio del medico. La donna aveva chiesto benzodiazepine e la prescrizione di una visita urgente. In cambio aveva offerto prestazioni sessuali, che sono state consumate nello studio medico.

