Arrestato un atleta australiano a Parigi, lo scandalo per la squadra di hockey su prato: «Comprava cocaina»

Un atleta australiano è stato arrestato dalla polizia di Parigi, dopo che secondo i medi francesi sarebbe stato scoperto mentre comprava una dose di cocaina. France Tv Info ha riportato che agli arresti è finito il giocatore di hockey su prato Tom Craig, che sarebbe stato trovato dalla polizia in possesso di un grammo di cocaina. La conferma dell’arresto è arrivata anche dalla delegazione australiana alle Olimpiadi. Il Comitato olimpico australiano ha dichiarato che un membro della loro squadra di hockey su prato è in custodia. Ma al momento non sarebbero note le accuse rivolte al giocatore, che sarebbe comunque seguito dai legali del suo comitato olimpico.

L’arresto dopo l’eliminazione dal torneo olimpico

Secondo France Tv Info, Craig, 28 anni, avrebbe acquistato la cocaina da uno spacciatore di 17 anni. La polizia ha arrestato entrambi, colti proprio mentre si svolgeva la vendita. L’arresto arriva dopo che, domenica scorsa, la squadra maschile australiana di hockey su prato era stata eliminata dal torneo olimpico, dopo aver perso 2-0 contro l’Olanda.

