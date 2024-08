Usare l’acqua di mare per cucinare? Matteo Bassetti contro il trend social: «Vi spiego perché è da stupidi» – Il video

«Poi non vi dovete stupire se abbiamo problemi di vario tipo, io mi stupisco come ogni estate ci sia gente che scherza veramente con la propria salute», afferma il medico

Il trend di preparare cibi usando l’acqua di mare, che ogni estate si ripropone su Instagram e TikTok, torna ad attirare l’attenzione degli esperti di salute. Questa pratica, che prevede il prelievo di acqua direttamente dalla zona di mare sotto la barca, ora ha scatenato una dura critica anche dell’infettivologo Matteo Bassetti. In un video su Instagram, ha espresso il suo disappunto e preoccupazione per questa moda estiva, tacciandola di «stupidaggine». Secondo il medico, prelevare acqua da aree della barca esposte a carburanti, oli, e scarti vari, inclusi gli scarichi delle imbarcazioni, è estremamente pericoloso. «Prendere l’acqua a poppa di una barca – dove c’è il carburante, le pompe di sentina che presentano olio e altri materiali, ma ci sono anche gli scarichi della barca con le deiezioni – per cucinare la pasta è una stupidaggine», ha commentato.

La frecciata sulle Olimpiadi

«Poi non vi dovete stupire se abbiamo problemi di vario tipo, io mi stupisco come ogni estate ci sia gente che scherza veramente con la propria salute», ha concluso. Infine, ha aggiunto una didascalia ironica al video, con una frecciata alle polemiche sulla Senna inquinata alle Olimpiadi di Parigi 2024: «Preparare la pasta senza glutine con l’acqua di mare presa dal dietro delle pompe di sentina di uno yacht è meglio o peggio che nuotare per 10 km nella Senna? A voi la scelta…». L’acqua di mare, infatti, raccolta in condizioni non controllate, può essere contaminata da batteri, virus e sostanze tossiche che possono causare gravi infezioni gastrointestinali e altre malattie.

