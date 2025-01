Risonanza di Schumann. Cos’è e quali sono i presunti effetti su sonno, sudore e mal di testa

Su TikTok spopolano i video di chi sostiene di dormire male a causa della variazione di queste frequenze. Cosa c'è di vero?

Difficoltà a dormire, risvegli improvvisi, sudori e sensazioni di calore, sonno disturbato, mal di testa, giramenti, ansia. Sono tutti effetti che secondo innumerevoli video su TikTok sono attribuibili alla risonanza di Schumann, nota anche come «frequenza di Schumann». Ufficialmente, la risonanza di Schumannn è il nome con cui sono noti i picchi di risonanza delle basse frequenze tra la superficie della terra e la ionosfera. Ma questa spiegazione può essere oscura per chi non ha dimestichezza con la fisica. In questo articolo vediamo cos’è e come si forma questa risonanza e quali sono – se esistono – i suoi effetti sul sonno e sul corpo umano.

Che cos’è la risonanza

Ogni oggetto esistente possiede una frequenza di base. Se delle onde elettromagnetiche con questa frequenza lo colpiscono, vengono potenziate. Questo fenomeno è noto come risonanza e ha delle implicazioni pratiche. Ad esempio, quando i soldati marciano sui ponti, non lo fanno mai con il passo sincronizzato. Come chi ha fatto la leva ricorderà, è comune rompere il passo. Perché, se la frequenza dei colpi dei piedi sul terreno equivalesse alla frequenza di risonanza del ponte, quest’ultimo potrebbe crollare. Altro esempio: soffiando sopra il collo di una bottiglia, questa produrrà un suono anche se non siamo musicisti. Infatti, alcune delle onde sonore prodotte dal nostro soffio hanno la stessa frequenza di quella che causa la risonanza della bottiglia.

Cos’è la risonanza di Schumann

Torniamo ora alla risonanza di Schumann. In ogni momento, sulla Terra infuriano approssimativamente 2 mila temporali, che generano circa 50 fulmini al secondo in tutto il mondo. Questi fulmini emettono radiazioni elettromagnetiche con un’ampia gamma di frequenze. La maggior parte di queste vengono assorbite dalla Terra o sfuggono nello spazio senza conseguenze. Mentre le onde elettromagnetiche dalla giusta frequenza rimbalzano avanti e indietro tra la terra e la ionosfera: lo strato dell’atmosfera che si trova tra 60 e mille chilometri di altezza. Ciò crea onde elettromagnetiche stazionarie che circondano la Terra con delle frequenze pressoché fisse: 7,83; 14,3; 20,8; 27,3; e 33,8 Hz, note come risonanze di Schumann o frequenze di Schumann. Prendono il nome da Winfried Otto Schumann, il fisico tedesco che le descrisse per primo negli anni Cinquanta.

Gli effetti sul sonno delle frequenze di Schumann

Chiarito ciò, rispondiamo alla domanda posta all’inizio dell’articolo. Non ci sono prove schiaccianti che la risonanza di Schumann abbia effetti clamorosi sulla vita umana e sui processi biologici del nostro corpo, come ad esempio per combattere l’insonnia e favorire il rilassamento. Inoltre, non risultano esserci studi seri che correlano effetti eclatanti come sudorazione, mal di testa e giramenti alle frequenze di Schumann.

Immagine di copertina e video illustrativo: NASA