Un lupo che ulula su un’antenna: la nuova opera (già rubata) di Banksy e del suo “London zoo” – Il video

Nuovo giorno, nuova opera. Ormai Banksy, lo street artist più famoso al mondo dall’identità ancora sconosciuta, ha abituato bene i suoi fan e ammiratori. Da lunedì 5 agosto l’artista, che ha portato con i suoi stencil il mondo del writing ai favori della cronaca, pubblica le sue opere a tema animalesco. Uno stambecco, due elefanti, tre scimpanzé e ora un lupo. Il clamore questa volta non è solo dovuto alla rivelazione dell’opera, ma al fatto che in poche ore sembrerebbe già stata trafugata da un gruppo di persone.

Il lupo che ulula su un’antenna

Il bestiario di Banksy continua a diventare sempre più ricco, ma il puzzle di interpretazioni non si scioglie. La geografia è sempre la stessa: Londra, tanto che ormai sono in molti a chiamare questa raccolta di opere “London zoo”. A Rye Lane a Peckham, a sud est della capitale inglese, c’è un lupo ritratto mentre ulula, disegnato su un’antenna televisiva. Lo stencil è fotografato in due attimi, di giorno e di notte, con sempre dei passanti che passeggiano distratti e incuranti della rappresentazione sopra le loro teste. C’è chi unisce il significato delle diverse opere: «È la disattenzione dell’uomo verso l’ambiente selvaggio», scrive un utente.

Il furto

Ma le interpretazioni si sono attenuate e hanno fatto posto allo sconcerto perché l’opera sarebbe stata già trafugata. Infatti, circola sui social un video in cui tre persone, due incappucciate, salgono con una scala sopra il tetto dove era montata l’antenna, la rimuovono e poi scappano indisturbati. Non ci sono conferme di indagini in corso, né si può escludere che il furto sia una performance che fa parte dell’opera stessa.

