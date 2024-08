Tragedia per l’ex Milan Serginho, morto il figlio Diego: aveva 20 anni

La notizia arriva dal Brasile da cui però non trapelano ulteriori dettagli: il figlio dell’ex esterno rossonero Serginho, Diego, è morto a 20 anni. Sui social unanime è stato il sentimento di cordoglio che ha animato i post dei fan rossoneri e non. Anche il Milan, squadra dove ha militato per nove stagioni e con la quale ha alzato due Champions League, ha pubblicato un post su X in cui esprime la sua vicinanza all’ex giocatore e alla sua famiglia: «Ci stringiamo attorno a Serginho e alla sua famiglia per la tragica e prematura scomparsa del figlio Diego. Sempre nei nostri cuori».

Serginho era arrivato in Serie A nel 1999, acquistato dal club di via Aldo Rossi dal team brasiliano São Paolo. Oltre ai due successi europei, il giocatore ha alzato anche uno scudetto nella stagione 2003-2004.

