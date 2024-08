Al Festival di Open il primo faccia a faccia tra Ugolini e De Pascale per il post Bonaccini in Emilia-Romagna

A due mesi dal voto che deciderà a chi spetta il governo della Regione Emilia Romagna, dopo dieci anni di presidenza di Stefano Bonaccini che nel frattempo è stato eletto al Parlamento Europeo, Elena Ugolini e Michele De Pascale saliranno sul palco del Festival di Open nel primo faccia a faccia pubblico tra i due. Sarà Parma, come lo scorso anno, a ospitare la redazione e gli ospiti di Open per la seconda edizione dell’evento, patrocinato dal Comune e dall’Università di Parma, è ad accesso completamente libero. Il dibattito tra la candidata di centrodestra Ugolini, sottosegretaria al Miur dal 2011 al 2013, e quello del centrosinistra De Pascale, sindaco di Ravenna, sarà moderato dal direttore Franco Bechis e si terrà domenica 22 settembre, alle 12:15, sul palco allestito in piazza Garibaldi. Il programma finale della tre giorni di incontri del Festival si sta delineando. Da venerdì 20 a domenica 22 settembre saranno. Tanti gli ospiti del mondo della politica, della musica e dell’imprenditoria che si alterneranno sul palco: da Dargen d’Amico a Willie Peyote, da Ditonellapiaga e Francesca Michielin, ma anche i ministri Giancarlo Giorgetti e Annamaria Bernini, il procuratore di Napoli Nicola Gratteri e l’ex premier Giuseppe Conte.

