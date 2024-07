Festival di Open, verso la seconda edizione a Parma: i migliori momenti del 2023 – Il video

Artisti come Ghali e Ariete, volti politici da Elly Schlein a Matteo Renzi, fino a Gennaro Sangiuliano. Ma anche Dario Fabbri, il cardinale Matteo Zuppi, lo scrittore Federico Moccia, l’attrice Chiara Francini e la femminista Valeria Fonte. Sono solo alcuni dei nomi che hanno animato la prima edizione nel 2023 del Festival di Open a Parma. Ora, con grande attesa, il festival è pronto a tornare dal 21 al 23 settembre per una seconda edizione che promette di essere ancora più partecipata, con tre giorni di evento e ancora più ospiti. Ripercorrendo la due giorni dello scorso anno, si vede la redazione dialogare con personalità che spaziano dalla politica all’arte, dalla cultura ai diritti.

Le sfide del futuro

Il filo conduttore? Un confronto intergenerazionale teso a tracciare e analizzare le sfide del futuro. Così la varietà dei temi trattati e la qualità degli interventi hanno reso il festival un’occasione imperdibile per chiunque fosse interessato a comprendere meglio il nostro tempo e immaginare gli scenari del domani. In soli due giorni, Open ha organizzato 13 eventi che hanno visto la partecipazione di oltre 30 ospiti. La piazza di Parma è stata gremita di persone, con migliaia di ascoltatori. E ora, con la seconda edizione alle porte, le aspettative sono ancor più alte. Se il 2023 ha rappresentato un debutto straordinario, il 2024 si preannuncia come un crescendo di giorni e contenuti. Mentre la redazione di Open si prepara a riaccendere le luci su Parma, ecco un breve video che ripercorre i migliori momenti della prima edizione.

