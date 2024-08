Missile russo nel Donetsk: strage in un supermercato. Allarme ucraino al confine Nord: Kiev verso l’evacuazione di 20mila persone

La situazione è ancora fluida, ma l’attacco ucraino dal fronte nord-est alla Russia ha rimescolato le carte. È presto per dire quali siano i reali obiettivi della controffensiva di Kiev anche se le prime ipotesi iniziano a circolare. Le truppe di Volodymyr Zelensky sono penetrate nel territorio russo e l’attenzione di Mosca si è spostata anche sul confine tra la regione di Sumy, ucraina, e quella di Kursk, russa. Vladimir Putin però continua a premere da est con dei bombardamenti che la mattina del 9 agosto hanno colpito un supermercato a Kostyantynivka, nella regione di Donetsk nell’Ucraina orientale, causando almeno 10 vittime. Nel mentre, gli attacchi ucraini continuano a colpire la Russia in profondità, come l’ondata di droni che ha raggiunto l’aeroporto di Lipeck nella notte, a più di 400 km dal confine.

La strage nel supermercato di Kostyantynivka

Se l’obiettivo di Kiev era quello di distrarre alcune forze di Mosca al confine nord-est, i militari russi hanno risposto con un bombardamento su Kostyantynivka, nella regione di Donetsk, in parte occupata dall’esercito avversario. Bersagli, come riporta il Presidente Zelensky su Telegram, i civili: «L’attacco dei terroristi russi ad un normale supermercato e ad un ufficio postale. Persone sotto le macerie. È in corso un’operazione di salvataggio e verrà fatto di tutto per salvare le persone In questo momento, si sa di quattro morti. Le mie condoglianze alle famiglie e agli amici. Almeno 24 persone sono rimaste ferite. La Russia sarà ritenuta responsabile di questo terrore e noi faremo di tutto per garantire che il mondo continui a stare al fianco dell’Ucraina, sostenendo la nostra difesa e salvando le vite del nostro popolo». Ma il numero delle vittime è in continuo aggiornamento perché dopo qualche minuto il ministro degli Interni ucraino, Ihor Klymenko, ha annunciato che i morti erano 10, mentre 35 i feriti. Computo che va ad aggravare quello fornito nelle prime ore dal capo dell’Amministrazione militare regionale, Vadim Filashkin, che parlava di due vittime e 17 feriti.

Dopo l’attacco a Kursk: «Evacuare 20mila persone»

Nel frattempo, la polizia ucraina la mattina del 9 agosto ha dichiarato che è necessario «evacuare circa 20.000 persone» da 28 villaggi nella regione di Sumy, quella da cui è partito l’attacco dentro il suolo russo. Al confine sono infatti in corso degli intensi confronti tra le truppe di Kiev e di Mosca. La comunicazione segue un primo avviso che stimava in 8.000 gli evacuati.

Ondata di droni su Lipeck, danneggiato un aeroporto militare

Nella notte tra giovedì 8 agosto e il giorno successivo, le truppe ucraine hanno attaccato e danneggiato con decine di droni (19 intercettati) un aeroporto militare russo nella regione di Lipeck, nell’entroterra. Il governatore della regione, Igor Artamonov, aveva lanciato su Telegram l’allarme parlando di 9 feriti e 4 villaggi evacuati. In un primo momento aveva parlato di un incendio in una base militare per poi correggere le dichiarazioni e sottolineare un attacco a «un’infrastruttura energetica». La conferma è poi arrivata dallo Stato Maggiore di Kiev: «Durante l’attacco sono stati colpiti i depositi con bombe aeree guidate e altre installazioni nella zona della base aerea… È scoppiato un grande incendio e sono state segnalate diverse detonazioni».

Leggi anche: