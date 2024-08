Olimpiadi di Parigi, Billie Eilish, Snoop Dogg e i Red Hot Chili Peppers chiuderanno i Giochi

Le Olimpiadi di Parigi 2024 si avviano verso un gran finale. La cerimonia di chiusura di domenica 11 agosto vedrà protagonisti Billie Eilish, Snoop Dogg e i Red Hot Chili Peppers, che si esibiranno in un concerto speciale a Los Angeles, segnando il passaggio di consegne ai Giochi del 2028. Lo spettacolo, un mix di performance dal vivo e registrate, sarà trasmesso dalla California, con la produzione a cura di Ben Winston, noto per i Grammy Awards. Billie Eilish, nata e cresciuta a Los Angeles, Snoop Dogg, che ha già un legame speciale con le Olimpiadi di Parigi come inviato e commentare della Nbc, e i Red Hot Chili Peppers, icone internazionali con radici nella scena punk di Los Angeles, rappresenteranno l’anima musicale della città che ospiterà i prossimi Giochi.

Le voci su Tom Cruise

La cerimonia finale potrebbe riservare un’ulteriore sorpresa. Si vocifera una performance di Tom Cruise, non ancora confermata. Infine, il passaggio della torcia olimpica vedrà la sindaca di Los Angeles, Karen Bass, riceverla ufficialmente per poi riportarla negli Stati Uniti. Con questo simbolico gesto, la città di Los Angeles avrà quasi quattro anni per prepararsi all’evento globale, che si terrà dal 14 al 30 luglio 2028.

