Olimpiadi, l’assurda regola nella ginnastica ritmica che ha lasciato la brasiliana Victória Borges in lacrime – Il video

Stanno girando molto in rete le immagini di Victória Borges, ginnasta brasiliana, che lascia la pedana tra le lacrime, circondata dalle colleghe della ritmica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Borges prima dell’inizio del secondo turno dell’all-around si è fatta male alla caviglia e il regolamento non prevede sostituzioni all’interno del gruppo. Così la campionessa olimpionica ha continuato a gareggiare, nonostante il dolore. Fino alla fine, compromettendo, di fatto, anche l’andamento dell’intera squadra. Il Brasile è stato infatti eliminato in semifinale. Nella ginnastica ritmica non sono ammesse le riserve e quindi le squadre sono formate solo dai cinque elementi che partecipano alla gara ufficiale. Niente sostituzioni. E le compagne non hanno lasciata sola Borges in questo momento di enorme difficoltà. Anche al prezzo di mandare in fumo quattro anni di duro lavoro.

