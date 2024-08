Perché è caduto l’aereo a San Paolo, in Brasile: l’ipotesi del «flat spin» – Il video

Lo hanno visto scendere come una foglia. Lo testimoniano i video in rete, mentre il velivolo bimotore ATR-72-500 della compagnia aerea Voepass, che viaggiava dalla città di Cascavel a San Paolo, perdeva quota, precipitando. E ora, ci si chiede quale sia stata la causa dello schianto in cui hanno perso la vita tutti e 62 passeggeri a bordo. Una delle spiegazioni è quella di un aereo in «flat spin», cioè in una rotazione piatta, in seguito alla formazione di ghiaccio che potrebbe aver bloccato tutti i comandi. Ne parla oggi il Corriere della Sera, sottolineando che in questa situazione il velivolo gira attorno a sé stesso,

mentre il muso e la coda ruotano su un asse orizzontale, proprio come mostrano le immagini del volo Voepass.

Le indagini

La Voepass ha dichiarato di non essere ancora in grado di ricostruire le motivazioni ma l’Aeronautica militare brasiliana (Fab) ha inviato sul posto gli investigatori per gli incidenti aeronautici (Seripa) per dei rilievi tecnici. Il caso è seguito anche dalla polizia federale, su disposizione del ministero dei Porti e Aeroporti e del ministero dei Trasporti, che ha già istituito una unità di crisi all’aeroporto di Guarulhos. Secondo quanto riportato dall’Anac, l’ente di controllo aereo brasiliano, l’aereo, prodotto nel 2010, aveva passato regolarmente tutti i controlli di sicurezza.

