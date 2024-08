Farfalle da sogno alle Olimpiadi 2024, le azzurre della ginnastica ritmica conquistato il bronzo

Splendida medaglia di bronzo oggi alle Olimpiadi di Parigi 2024 per le azzurre della ginnastica ritmica. Dopo un primo esercizio sulle note di “Scherzo molto vivace”, brano tratto dalla Sinfonia n. 9 di Beethoven, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Laura Paris sono volate dritte in seconda posizione, dietro la Cina, con una splendida esibizione sulle note de “L’estasi dell’oro” di Ennio Morricone. 68,10 il punteggio complessivo delle Farfalle al termine dei due esercizi. Le italiane si sono viste sfumare il possibile secondo posto da Israele, che ha superato le azzurre di un soffio (68,850). Per l’Italia si tratta dello stesso risultato di Tokyo 2021, quando le Farfalle si erano piazzate dietro a Bulgaria e Russia.

