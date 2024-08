Ritrovata Angelica Pambianco, la ragazzina di 15 anni scomparsa da Cerveteri

Dopo ore di apprensione Angelica Pambianco, quindicenne, allontanatasi da casa la sera tra il 9 e 10 agosto a Cerveteri è stata ritrovata. La giovanissima si trovava a Roma, sta bene, ed è stata rintracciata dai carabinieri di Tor Sapienza. A darne annuncio è la sindaca del paese sul litorale laziale Elena Gubetti, tra i primi a diramare l’annuncio della scomparsa per aiutare nelle ricerche. «Al termine di questa storia, fortunatamente a lieto fine, ringrazio di vero cuore in primis i Carabinieri (in particolare quelli di Campo di Mare con cui sono stata a stretto contatto) e le Forze dell’ordine impegnate nelle ricerche. Allo stesso modo, ringrazio tutti coloro che si sono adoperati nel diffondere la notizia e la foto di Angelica. A lei, auguro un buon rientro a casa e alla famiglia un pronto ritorno alla serenità. Buona domenica a tutti», scrive la prima cittadina sui social.

